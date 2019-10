Atletico Madrid, Trippier pazzo di Simeone: “Qui per lui, ecco perché per me è l’ideale…”

In estate, dopo quattro stagioni trascorse a Londra, Kieran Trippier ha detto addio al Tottenham. Il terzino inglese ha infatti deciso di sposare il progetto dell’Atletico Madrid, rifiutando così le avances di numerosi altri club, con Juventus e Napoli che lo avevano messo da tempo nel mirino. Una scelta che il giocatore, ai microfoni di BT Sports, ha così spiegato.

SIMEONE – “Sono arrivato in un club incredibile, sono davvero felice di poterne far parte. Perché l’Atletico? Diego Simeone è un allenatore di livello mondiale e per me è l’ideale, soprattutto per crescere da un punto di vista difensivo”.