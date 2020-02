Atletico Madrid vincente, ma Morata delude: gesto di rabbia dopo la sostituzione

L’Atletico Madrid vince e sorride. Un po’ meno Alvaro Morata che ha lasciato il campo a pochi minuti dal termine del match contro il Villarreal e si è sfogato in panchina per la prova opaca.

Come riportano le immagini di Marca, il bomber spagnolo, una volta appresa la sostituzione decisa da Simeone, si è diretto in panchina senza apparenti problemi, ma al momento di sedersi, ecco il gesto di rabbia: bottiglietta scaraventata a terra e tanta frustrazione. Morata, infatti, nonostante una gara giocata discretamente dalla squadra non è riuscito a trovare la via del gol e ancora una volta sta vivendo momenti di tensione e pressione.

Il gesto di stizza, per fortuna, è passato in secondo piano dopo alcuni minuti tanto che dopo il match lo stesso attaccante ha voluto mandare un messaggio a tutto l’ambiente e ai tifosi su Twitter per celebrare il successo. I Colchoneros si sono imposti per 3-1 con le reti di Correa, Koke e Joao Felix.