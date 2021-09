Atletico, rimonta vincente sul Getafe. Suarez: “Preparato alle critiche”

Luis Suarez è l'uomo copertina del match tra Atletico Madrid e Getafe, terminato con la vittoria dei Colchoneros

L'Atletico Madrid va sotto, soffre, ma riesce a spuntarla contro il Getafe. Decisiva la doppietta del subentrante Luis Suarez. Il Pistolero segna due gol nel quarto d'ora finale e ribalta completamente il risultato. Per l'uruguaiano è anche una risposta a chi lo aveva criticato nelle ultime uscite. Queste le sue parole al termine del match: "Avevamo iniziato bene la partita, l'abbiamo approcciata come volevamo. Però c'è stato un momento in cui la squadra non ha saputo rispondere come serviva: bassa velocità, bassa intensità, gioco poco combattivo e siamo andati sotto. Nell'intervallo ne abbiamo parlato e siamo usciti in modo diverso. E' una vittoria importante perché il Getafe aveva grande bisogno di punti. È normale che siamo sempre nel mirino delle critiche. Quando i gol non arrivano e i risultati non sono quelli desiderati, compaiono opinioni, critiche e dobbiamo essere preparati".