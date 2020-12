Atletico, Simeone prepara l’attacco dei sogni: “Suarez-Costa insieme? Si può fare”

Per molti tifosi, l’arrivo di Luis Suarez è stato il segnale della sfida lanciata al duopolio composto da Barcellona e Real Madrid. Tuttavia, per il momento, l’attaccante uruguaiano non ha ancora fatto la differenza come ci si sarebbe aspettati e soprattutto non è ancora riuscito a giocare insieme all’altro bomber a disposizione del tecnico Diego Simeone: Diego Costa.

COPPIA DA SOGNO

Lo stesso Simeone ha spiegato i motivi del mancato impiego in contemporanea da parte dei due campioni. Queste le sue parole durante la conferenza stampa: “Non vedo ancora Diego Costa nell’undici titolare ma può entrare a gara in corso. E’ un peccato che si sia infortunato in un buon momento della sua stagione, quando lui e Luis Suarez sono in forma sono pericolosissimi. Possono tranquillamente giocare insieme, ma dobbiamo avere pazienza”.