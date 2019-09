Atletico spuntato, 0-0 col Celta. Simeone: “Non c’è un problema gol”

L’Atletico Madrid sembra aver perso smalto. Dopo tre vittorie consecutive, i Colchoneros hanno ottenuto una sconfitta e due pareggi, compresa la sfida contro la Juventus. Stavolta è stato il Celta Vigo a bloccare l’attacco madrileno sullo 0-0. Diego Simeone ha commentato la gara dei suoi uomini: “Non abbiamo un problema gol con gli attaccanti. Piuttosto abbiamo fatto un buon precampionato, la stagione è fatta di momenti. La sostituzione di Joao Felix? Non c’è un contratto che dice che deve giocare tutti i 90′. In quel momento pensavo che gli ingressi di Morata e Vitolo fossero utili. Diego Costa? Sono fiducioso, presto tornerà in forma e farà quello che sa fare. La squadra era un po’ stanca dopo la partita contro la Juve, nella ripresa abbiamo spinto ma il Celta si è difeso bene”.