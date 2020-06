Atletico, Trippier entusiasta: “Non vedo l’ora che la Liga riprenda”

Anche la Liga si prepara a tornare in campo. Il campionato spagnolo assegnerà il titolo, le retrocessioni e anche le qualificate alle competizioni europee. In quest’ultima categoria rientra il caso dell’Atletico Madrid. I Colchoneros occupano la sesta posizione, ma sognano di piazzarsi nelle prime quattro per qualificarsi alla Champions League. Il terzino inglese Kieran Trippier racconta le sue sensazioni ai microfoni di AS: “È bello tornare in campo, è stato molto difficile non vedere i compagni di squadra e lo staff, non allenarsi tutti i giorni. È stato davvero molto difficile. Comprendiamo tutti il momento, ma non vedo l’ora che il campionato spagnolo riprenda e che la stagione finisca in modo ottimale”.