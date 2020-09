Bale contestato all’uscita del centro sportivo: “Vattene a giocare a golf”

Gareth Bale con la maglia del Real Madrid ha vinto tutto e pure da protagonista. Non c’è niente che il gallese non abbia ottenuto, eccezion fatta per l’affetto dei tifosi. Il giocatore più volte ha rimarcato l’atteggiamento troppo critico dei tifosi dei Blancos e queste frasi non sono piaciute per niente all’ambiente.

GARETH BALE CONTESTATO

Il burrascoso rapporto tra l’ex Tottenham e i tifosi si è incrinato ancora di più dopo la ripresa del campionato. Bale si è sempre accomodato in panchina e alcuni atteggiamenti non sono piaciuti ai sostenitori che hanno chiesto a gran voce la cessione. Intanto in queste ore c’è stato ancora uno screzio tra l’aficion e il giocatore, con i tifosi che lo invitavano a più riprese di tornare a giocare a golf, una delle grandi passioni di Bale.