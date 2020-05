Bale: “I fischi mi demoralizzano. I tifosi dovrebbero sostenermi e invece…”

Anche i campioni perdono la fiducia. Succede spesso quando non sentono attorno a sé la giusta fiducia. Lo ha spiegato Gareth Bale. L’esterno gallese del Real Madrid ha ricordato i tanti fischi ricevuti dai tifosi Blancos al Bernabeu nelle ultime occasioni. Queste le sue parole nel corso di un podcast con Erik Anders Lang: “I fischi ti fanno sentire peggio, perdi la tua fiducia. Quando perdi un’opportunità e ti fischiano, la porta diventa più piccola. Mi è capitato di avere 80.000 persone che mi fischiavano al Bernabéu. Mi sono chiesto il perché di tutto questo. Non è una buona cosa. La prima volta che mi è successo mi sono chiesto: ‘che cos’è questo?’. Perché mi fischiano? Bella domanda. Dovrebbero cercare di aiutarmi a fare di meglio in modo che siano felici anche i tifosi, ma è il contrario. Fischiano e ti senti peggio, perdi la tua sicurezza e giochi peggio, e poi i fan diventano ancora più arrabbiati”.