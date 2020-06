Bale in crisi, l’ex compagno è sicuro: “Colpa dell’invidia di Zidane”

Nonostante l’ottimo rendimento alla ripresa del campionato, il Real Madrid non vive una situazione tranquilla all’interno dello spogliatoio. Infatti i Blancos si trovano a dover fare nuovamente i conti con la crisi di Gareth Bale. Una difficoltà dettata sia dal rendimento piuttosto opaco e deludente sia dai rumors di un rapporto tornato ad essere ancora tormentato con il tecnico Zinedine Zidane. Non è la prima volta che tra i due non corre buon sangue, come testimoniato dalle diverse esclusioni dell’esterno gallese dall’undici titolare da parte dell’allenatore.

INVIDIA

Un’idea chiara di questa situazione se l’è fatta David Bentley, ex compagno di squadra di Bale ai tempi del Tottenham. Queste le sue parole al sito 888sport.com: “Con gli Spurs lui era il migliore e non riesco a credere a quello che gli sta accadendo al Real madrid. Penso che Zidane non sia felice del fatto che Bale abbia segnato gol più belli e più pesanti rispetto ai suoi. Sembra una cosa personale, una sorta di invidia”.