Bale, niente festa col Real? Questa volta non giocherà per il mal di schiena eppure…

Il gallese ancora out per la gara di Liga che potrebbe assegnare il titolo ai Blancos nonostante si fosse allenato bene tutta la settimana

Redazione ITASportPress

Ultimamente quando si parla di lui è, purtroppo, quasi sempre per qualcosa di negativo o, per lo meno, di insolito. Gareth Bale torna a far discutere in Spagna, proprio nel giorno del potenziale titolo di campione della Liga del suo Real Madrid. Il gallese è ancora fuori dai convocati di mister Ancelotti per la gara contro l'Espanyol e come sottolineato da Marca, sebbene non sia certo un evento raro vederlo out dalle gare dei Blancos, in questo caso la sua assenza è davvero misteriosa.

Il calciatore si era allenato bene per tutta la settimana e sembrava poter avere spazio in campionato nel weekend proprio in occasione di quella che potrebbe diventare la gara che assegnerà al Real Madrid il titolo di Liga. Eppure, anche questa volta, Bale non ci sarà. Il giocatore ha lamentato un forte mal di schiena che gli impedirà di essere della partita.

Un fatto molto strano e che genera ulteriore interesse proprio per l'importanza del match. Il media iberico sottolinea anche come sarà interessante vedere se Bale prenderà parte o meno all'eventuale festa "scudetto". Il gallese in questa stagione ha giocato solo 7 partite, 5 in campionato e 2 in Champions e questa settimana sarebbe tornato utile per far respirare i titolari in vista del ritorno col Manchester City.