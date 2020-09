Bale ora è un caso, il Real vuole cederlo ma non ci sono offerte

Gareth Bale con il Real Madrid ha vinto tutto e più di una volta, ma la sua esperienza in Spagna è ormai agli sgoccioli. Tra infortuni e comportamenti opinabili fuori dal campo, il gallese non è comunque riuscito ad esprimere tutto il suo talento appieno e il suo mancato utilizzo post lockdown ha lasciato chiaramente intendere che l’ex Tottenham deve fare le valigie.

BALE IN VENDITA, MA NESSUNO LO VUOLE

La voglia di Bale di ricominciare in qualche altro club c’è, ma il problema più grande al momento è che il Real Madrid per ora non ha ricevuto alcuna offerta. Lo stipendio da 15 milioni di euro frena i club considerato che solo alcune società potrebbero garantirgli tale cifre. L’ipotesi più accreditata finora è quella della MLS. L’Inter Miami di Beckham si era detta interessata, ma dopo un sondaggio iniziale le parti non si sono più incontrate. Per partire da Madrid il gallese dovrà inevitabilmente abbassarsi l’ingaggio. Per ora però a Valdebebas nessuno ha ancora bussato alla porta.

LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE INFIAMMA IL WEB