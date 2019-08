Bale, ultimatum al Real: cessione in Cina o riconferma senza Zidane

Gareth Bale sta vivendo un momento piuttosto complicato. L’arrivo di Zinedine Zidane lo ha posto ai margini del progetto tecnico dei Real Madrid ed il rapporto con il tecnico francese è ormai compromesso. Così, l’attaccante gallese avrebbe comunicato la sua volontà ai Blancos, con un vero e proprio ultimatum. La prima opzione riguardante il suo futuro sarebbe una cessione in Cina alla riapertura del mercato a novembre. Un’opzione non troppo gradita alle Merengues. La seconda idea avrebbe nuovamente il Real come squadra detentrice del cartellino di Bale, ma solamente in caso di esonero di Zidane. E dato il pessimo rendimento nel pre-stagione, non è da escludere che questo scenario possa realizzarsi.