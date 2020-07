Balotelli, dalla Spagna: “Questo calciatore fa ridere!”

Mario Balotelli ha ricevuto parole di elogio e difesa da parte di un calciatore che ha giocato con lui per qualche mese durante l’avventura a Marsiglia. Si tratta di Lucas Ocampos, che nel corso di un’intervista rilasciata per Olé ha parlato anche del centravanti italiano.

LA DIFESA

Le parole dell’argentino di proprietà del Siviglia: “Balotelli è un fenomeno. La gente pensa che sia pazzo, ma è un pazzo molto bravo. È un giocatore che fa molto ridere nello spogliatoio. In campo dà parecchio supporto”.

PERSONAGGIO SACRO – “Ti diverte, è un personaggio, qualcuno che fa di tutto per far stare bene il gruppo. Non ho un aneddoto specifico, ma l’ho sempre invitato a casa per gli Asados (tipico piatto argentino, ndr). E morivi dalla risate, è un personaggio sacro”.