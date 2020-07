Banega, ma che combini? Balla in discoteca senza mascherina

Ever Banega l’ha combinata davvero grossa. Il centrocampista argentino, prossimo a lasciare il Siviglia, si è fatto beccare mentre era intento a ballare in una discoteca di Valencia senza indossare la mascherina che in Spagna è divenuta obbligatoria dopo la nuova impennata di casi di contagi da Coronavirus. Peraltro, come se non bastasse, ad aggravare la situazione di Banega c’è un altro dettaglio: nello stesso locale in cui si è trattenuto, si erano verificati 12 casi di positività al Covid-19. Lo riporta Onda Cero.

ADDIO

Non un modo particolarmente dolce per lasciare il Siviglia. Banega, infatti, si prepara a partire e trasferirsi all’Al-Shabab Club. Ma prima di andarsene ci sarà la sfida contro la Roma nei sedicesimi di Europa League.