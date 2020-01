Barcellona a Ibiza, prezzi alle stelle: 2.500 euro per biglietti e paella!

La Copa del Rey entra nel vivo e propone match davvero particolari. Un esempio può essere fornito dal match tra Barcellona e Ibiza. I catalani faranno visita agli isolani e per questi ultimi la sfida a Leo Messi e compagni è già diventata l’evento dell’anno. La gara verrà trasmessa anche in Polonia, con grande gioia dei tifosi locali dei Blaugrana. Ma a sorprendere oltremodo sono i prezzi di contorno dell’evento. Impressionano anche gli annunci di rivendita illegale di biglietti: c’è chi arriva a offrire una paella e quattro biglietti per la cifra di 2.500 euro. Oppure si leggono annunci pazzeschi: “Sto vendendo un invito per quattro persone nel ristorante di Ibiza con vista sul mare e, come regalo, quattro biglietti per la partita UD Ibiza-Barcellona nella fila nord generale”. Folli conseguenze del sorteggio di Copa del Rey…