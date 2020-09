Barcellona ad un bivio per il centrocampo: la scelta di Koeman

In casa Barcellona è iniziata la ricostruzione dopo una delle annate più difficili della storia blaugrana. Dopo l’eliminazione cocente contro il Bayern Monaco i tifosi hanno temuto l’addio di Messi che, con ogni probabilità, lascerà il Camp Nou alla fine della prossima stagione.

WIJNALDUM O THIAGO ALCANTARA, LA SCELTA DI KOEMAN

Con Vidal in partenza il Barcellona deve tornare sul mercato e le scelte per Ronald Koeman sono due e si chiamano Wijnaldum e Alcantara. Il primo sarebbe il prescelto dell’allenatore che lo ha già avuto anche in nazionale e il prezzo fissato dal Liverpool (18 milioni) alletta eccome i blaugrana. Più difficile invece la pista che porta a Thiago Alcantara che dovrebbe finire proprio ai Reds. Il brasiliano fresco vincitore della Champions è un pupillo di Klopp e la dirigenza sarebbe disposta ad accontentare l’allenatore tedesco.