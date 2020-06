Barcellona, addio anticipato per Setien? Rischia di non finire la stagione

La carriera dell’allenatore è fatta di tanti alti e bassi e di poche certezze. Probabilmente Quique Setien avrà anche messo in preventivo che la sua avventura al Barcellona si sarebbe rivelata complicata e le possibilità di fallire sarebbero state comunque elevate. L’allenatore ex Betis Siviglia è stato chiamato a inizio 2020 per rimpiazzare il deludente Ernesto Valverde, l’uomo delle rimonte subite a Roma e Liverpool. Possesso palla e ritorno ai dogni guardiolani per riportare in alto il Barça i cardini del suo credo calcistico. A distanza di diversi mesi, il matrimonio sembra ormai giunto al termine.

DIVORZIO

Setien pare ormai destinato a non sedere sulla panchina dei catalani nella prossima stagione. L’allenatore dovrebbe lasciare il Barcellona al termine dell’annata. Un addio scontato, anche in caso di conquista della Champions League. Tuttavia Don Balon paventa un’altra ipotesi, ancora più clamorosa: secondo il portale spagnolo, infatti, il club blaugrana potrebbe decidere di anticipare la sua decisione, esonerando Setien ancora prima della fine della stagione. Quique non avrebbe nemmeno il modo di disputare la massima competizione europea. Uno scenario possibile in caso di mancata vittoria della Liga.