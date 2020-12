Barcellona, addio Liga? Koeman ci crede ancora: “Ritardo è grande ma calendario fitto e stagione imprevedibile”

Niente da fare per il Barcellona che continua il suo momento non brillante in Liga. 2-2 contro il Valencia e vetta della classifica che ora dista ben 8 punti. Campionato ormai andato? Secondo molti media sì, ma non per Ronald Koeman che ha voluto dare fiducia alla squadra assicurando che la lunghezza della stagione e il calendario molto fitto rappresentino delle incognite per tutti da qui alla fine.

Barcellona, Koeman: “Non abbiamo detto addio alla Liga”

“Mancano ancora molte partite, per questo non credo che questo pari ci metta nella situazione di dire addio alla Liga”, ha esordito Koeman dopo il pari contro il Valencia. “I punti di ritardo dalla vetta sono tanti adesso, questo è vero, ma si tratta di una stagione lunga e difficile per tutti. Ad oggi c’è una squadra che ha diversi punti di vantaggio su di noi, ma tra un paio di mesi le cose potrebbero essere differenti. Il calendario è davvero ricco di impegni, soprattutto per le squadre che giocano in Europa. Quindi ripeto, sarà una stagione molto complicata. Il distacco è grande ma noi proveremo tutto per accorciare e recuperare punti”.