Un bel colpo del Barcellona per gennaio

Il Barcellona ha trovato l'accordo per avere l'attaccante del Manchester City Ferran Torres sulla base di un'offerta da 55 milioni di euro più bonus e cinque anni di contratto. Al City, il classe 2000 oggi non è titolare inamovibile e in questa stagione Torres ha giocato 4 partite in Premer segnando 2 gol e 1 assist.