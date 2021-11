Barcellona, Aguero fuori per tre mesi: “Efficacia delle cure da valutare”

Continuano a preoccupare le condizioni di Sergio Aguero. Il Barcellona fa un punto della situazione

Piove sul bagnato per il Barcellona. Oltre ai guai in campo, i blaugrana devono fare i conti con i problemi di salute capitati a Sergio Aguero. L'attaccante argentino è alle prese con un'aritmia cardiaca. Un problema che richiederà tempo per risolversi. Il club spagnolo ha emesso un breve comunicato per fornire un aggiornamento delle condizioni del calciatore: "Il giocatore è stato sottoposto ad un processo diagnostico e terapeutico da parte del dottor Josep Brugada e non sarà disponibile per i prossimi tre mesi, durante i quali verrà valutata l’efficacia del trattamento ai fini della guarigione". Aguero era stato ricoverato per accertamenti, che hanno evidenziato il problema fisico.