Barcellona, ritorno agli allenamenti amaro: Umtiti subito k.o.

Il Barcellona è tornato in campo dopo il blocco alle attività dovuto all’emergenza pandemica da Coronavirus. I blaugrana sono stati tra i primi a scendere sul terreno da gioco a piccoli gruppi organizzati. Ma neppure il tempo di festeggiare che subito l’infermeria accoglie un giocatore. Si tratta di Samuel Umtiti. Il difensore è finito subito k.o..

Barcellona, il report sull’infortunio di Umtiti

Nulla da sorridere in casa blaugrana: per Umtiti si tratta di infortunio muscolare alla gamba destra. Il francese aveva appena preso parte alle nuove sedute individuali insieme a pochi altri compagni dopo il lockdown imposto per l’emergenza sanitaria. Adesso, altro stop, questa volta dovuto alla sua saluta. Per il classe 1993 da valutare l’entità del problema. Il Barcellona ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali anche social che maggiori dettagli si avranno nelle prossime ore.

Umtiti, il mercato e le varie piste

L’infortunio muscolare appena subito dal francese non dovrebbe compromettere, però, quello che sarà il suo futuro. Infatti, su Umtiti, da tempo era forte l’interesse di diverse squadre, anche italiane. Juventus e Inter sono state molto vicine al giocatore, mentre nelle ultime ore anche il Napoli è parso possibile osservatore speciale per via delle avances del tecnico Setien verso Fabian Ruiz. Il centrocampista potrebbe essere uno dei prossimi obiettivi del Barcellona che in cambio potrebbe proprio offrire il difensore. Su Umtiti anche Psg e squadre della Premier League tra cui Chelsea, Arsenal e Manchester United. Sul prezzo del cartellino c’è molta discussione: il Barcellona valuta ancora il centrale non meno di 25-30 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dalle italiane visto il suo scarso impiego nelle ultime due annate. Altro fattore importante, nelle possibili trattative, anche il costo dell’ingaggio. Al momento, infatti, Umtiti prende circa 4 milioni di euro all’anno.