Barcellona, alta tensione Messi: ignora il vice di Setien

Nervi tesi in casa Barcellona dopo l’ennesimo stop in Liga. Il 2-2 contro il Celta Vigo non è passato inosservato e probabilmente peserà anche nell’economica del campionato con i catalani che hanno perso la vetta della classifica in favore del Real Madrid. Ma oltre al danno c’è anche la beffa con possibili problemi all’interno dello spogliatoio. In tanti si sono resi conti di un particolare: Lionel Messi ha letteralmente ignorato il vice di Setien Sarabia che provava, invano, a parlargli.

Messi: alta tensione con Sarabia

Le immagini che stanno cicolando sui social non lasciano dubbi sul rapporto teso tra La Pulce e lo staff dell’allenatore del Barcellona. In modo particolare quello tra Messi il vice di Setien Sarabia. Nel corso di una pausa dovuta alle alte temperature, i giocatori del Barcellona sono andati verso la panchina per dissetarsi. Il braccio destro di Setien ha provato ad avvicinarsi al numero 10 argentino ma senza riuscirci. Messi, infatti, sembra ignorare di proposito Sarabia anche con una velata sensazione di nervoso. Luis Suarez ha provato a mediare ascoltando le indicazioni ma ormai “lo scontro” era stato ripreso.

In passato, proprio Eder Sarabia era stato protagonista di un altro episodio simile quando se l’era presa contro Griezmann e la difesa blaugrana. Insomma, il feeling tra giocatori e staff tecnico non sembra eccelso. E forse è solo una questione di tempo per quello che sembra essere il prossimo cambio in panchina con Xavi pronto a diventare il nuovo allenatore…

