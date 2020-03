Barcellona, altra possibile grana: Ter Stegen vuole maxi rinnovo con ingaggio record

Il Barcellona sarebbe alle prese con un altro piccolo problema legato ai giocatori. In modo particolare all’estremo difensore Marc-André ter Stegen. Il tedesco è considerato tra i migliori portieri del mondo con la stessa società blaugrana che crede di avere addirittura il migliore. Ecco perché, in queste settimane ci sarebbero alcune difficoltà in merito al rinnovo di contratto.

Il portiere chiede uno stipendio da migliore al mondo e secondo il Mundo Deportivo non è ancora stato raggiunto l’accordo con la società per poter continuare insieme. L’attuale contratto del tedesco scade nel 2022 e sul giocatore si sentono spesso diversi rumors che lo vorrebbero partire, anche in direzione Juventus. Nei giorni scorsi l’agente di Ter Stegen ha incontrato Abidal per fare la propria richiesta, ma il Barcellona sta ancora valutando il da farsi.L’idea comune è quella di proseguire insieme anche oltre l’attuale scadenza.