Barcellona, altro flop: il Granada vince 2-0, Valverde sulla graticola

A Barcellona prende corpo una parola assai temuta: crisi. I numeri dei catalani sono impietosi. Nelle prime sei uscite stagionali, compresa la Champions League, i Blaugrana hanno conquistato solamente due vittorie. Sorprendono i due k.o. contro Athletic Bilbao e, da ultimo, Granada. Gli andalusi si prendono la soddisfazione di piegare clamorosamente la squadra di Ernesto Valverde. Il tecnico del Barcellona deve fare i conti con un Messi a mezzo servizio, impiegato solamente ad inizio ripresa. Al Granada bastano invece 2 minuti per andare in vantaggio grazie al colpo di testa di Azeez che insacca da due passi. L’ingresso di Messi non cambia la sostanza: il Barça va al tappeto quando Vadillo trafigge Ter Stegen dal dischetto ed inguaia i catalani, ora distanti tre punti dall’Atletico Madrid.