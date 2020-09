Barcellona, Ansu Fati è come Messi: stesso record otto anni dopo La Pulce

Si trattava della terza giornata di Liga, ma solo della prima gara della stagione spagnola del Barcellona. Il 4-0 rifilato al Villarreal dai blaugrana è senza dubbio un ottimo inizio per il neo tecnico Ronald Koeman che si gode la doppietta di Ansu Fati e la rete di Messi oltre l’autogol di Pau Torres. Ma sono proprio le marcature dei due calciatori blaugrana a far felici il mister e far ben sperare per il futuro.

Il giovanissimo talento spagnolo, infatti, si è reso autore di un incredibile record replicando, tra le altre cose, quanto accaduto al numero 10 argentino nel lontano 2012…

Ansu Fati come Messi

La doppietta del giovanissimo Ansu Fati, siglata nei primi 20 minuti di gioco, è da record. Come riportato anche dall’account Twitter MisterChip, esperto di statistiche e di notizie legate al mondo dello sport, lo spagnolo è diventato il primo giocatore in otto anni a segnare una doppietta per il Barcellona entro quel lasso di tempo.

Ansu Fati è diventato il quinto giocatore del club catalano a riuscire nell’impresa. Prima di lui ci erano riusciti Vantolrà nel 1933, Kocsis nel 1961, Lafos Bustillo (1969) ed infine Lionel Messi esattamente otto anni fa, nel 2012. Lo spagnolo è dunque un predestinato e se poi “copia” pure i record di un certo numero 10 argentino… il Barcellona può dormire sogni tranquilli.

