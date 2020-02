Barcellona, Ansu Fati non ci crede: “Mi sembra tutto un sogno. E su Messi…”

Il Barcellona nel segno di Messi, anzi no. Per una sera le luci del campo sono tutte per Ansu Fati. Il Barcellona vince contro il Levante e il giovanissimo classe 2002 realizza una doppietta da record. Secondo quanto riportato da Opta, l’attaccante di 17 anni e 94 giorni è diventato il giocatore più giovane di sempre a segnare una doppietta nella Liga.

Un momento magico che prosegue per il talento blaugrana già protagonista in Champions League a suon di gol, anche pesanti. Parlando ai microfoni di Movistar, Ansu Fati ha confessato di vivere un qualcosa di indescrivibile a livello emotivo.

SOGNO – La franchezza di un giovane non ancora maggiorenne caratterizza le sue parole: “Ancora fatico a credere che tutto questo sia reale”, ha ammesso Ansu Fati. “Messi? L’ho visto per anni alla televisione e non ci credo che ora sono con lui in campo, al suo fianco. Per me è un sogno. Voglio ringraziare i compagni e il mister per questa opportunità. Mi dicono tutti che devo pensare a migliorare con calma e mi aiutano a farlo dandomi consigli e rendendomi tutto più facile”.