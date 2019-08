Barcellona, contro il Betis Siviglia arrivano i primi gol di Griezmann

Nel corso della partita fra Barcellona e Betis Siviglia sono arrivati i primi gol in blaugrana di Antoine Griezmann. Il francese, arrivato in estate dall’Atletico Madrid al termine di una lunga diatriba fra i due club interessati al trasferimento, è andato a segno al minuto 42, pareggiando momentaneamente i conti al Camp Nou (1-1, vantaggio ospite di Fekir). Assist di Sergi Roberto, conclusione dell’attaccante al volo per superare il portiere avversario Dani Martin. Il raddoppio del Barça arriva a inizio ripresa: poderoso tentativo dal limite e prima doppietta con la nuova maglia per il centravanti campione del mondo a Russia 2018. La gara è valida per la seconda giornata di Liga.