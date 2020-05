Barcellona, arrivano le mascherine personalizzate

Non solo la Juventus, anche gli altri club d’Europa e del mondo lanciano le mascherine personalizzate per i propri tifosi. I dispositivi di protezione individuale per combattere il coronavirus sono stati messi ufficialmente in vendita anche negli store del Barcellona.

Tante le possibilità di scelta da parte degli appassionati. Sul sito ufficiale è possibile acquistare al prezzo di 18 euro la mascherina che si preferisce. I dispositivi sono lavabili e riutilizzabili fino ad un massimo di 40 volte e garantiscono sempre le stesse proprietà protettive. Oltre a quelle con un design classico, molto originale anche la mascherina con alcuni giocatori disegnati. Sono disponibili tre diverse misure per bambini e per adulti. Nelle prossime ore, la società prevede di rilasciare un tipo di mascherina più economico dei 18 euro attuali per venire incontro alle esigenze di tutti.