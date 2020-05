Barcellona: bandiere a lutto per morti da coronavirus

L’emergenza coronavirus ha colpito il mondo del calcio. I principali campionati d’Europa stanno, però, provando a ripartire per cercare un minimo di normalità. Se da una parte Olanda, Belgio e Francia hanno detto stop ai rispettivi massimi tornei, in Germania, Spagna, Inghilterra e Italia si cerca di fare ritorno in campo. Le società si stanno muovendo per dare il loro contributo alla ripresa e proprio in Liga, il Barcellona ha voluto compiere un gesto di solidarietà verso le vittime dell’emergenza pandemica.

Barcellona in lutto

Come reso noto dalla stessa società attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito e sui canali social del club, il Barcellona ha affermato che il consiglio di amministrazione blaugrana, riunitosi nella serata di giovedì, in via telematica, ha deciso di unirsi in maniera simbolica a tutte quelle persone che sono state colpite dal coronavirus e di mettersi “a lutto” per piangere le vittime. Tutte le strutture blaugran, infatti, esporranno una bandiera a mezz’asta in segno di rispetto per i defunti da Covid-19. Con questo gesto, il club vuole “sostenere le famiglie delle persone scomparse che hanno perso i loro cari nel mezzo di circostanze eccezionalmente gravi”. Nello stesso comunicato, il club ha seso noto il protocollo di adattamento delle stesse strutture per le questioni di sicurezza ed igiene conformi alle normative esistenti. Oltre ai campi di allenamento e alle palestre ad uso sportivo, anche gli spazi come sgli store e il muse verranno riaperti, quando sarà possibile, seguendo tutte le restrizioni dettate dalle autorità sanitarie.