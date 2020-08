Barcellona, Bartomeu blinda Messi: “Vuole chiudere qui la carriera”

Dopo l’8-2 contro il Bayern Monaco, in casa Barcellona è scoppiato un vero e proprio terremoto. La giunta direttiva del club ha optato per l’allontanamento sia di Abidal, sia di Setien e anche attorno alla squadra il clima non era dei migliori. Dopo la notizia dell’esonero dell’allenatore spagnolo, gli emissari del club sono volati ad Amsterdam per blindare Koeman che verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

BARTOMEU: “MESSI NON SI MUOVE”

Dopo il tracollo blaugrana le attenzioni erano tutte su Leo Messi. Già durante il lockdown i rapporti con la dirigenza erano incrinati e l’aver concluso la stagione senza trofei sembrava un valido motivo per l’argentino per cambiare aria. Bartomeu però durante un’intervista a Barça TV ha chiuso alla sua partenza: “Vuole finire la carriera al Barça. Per Koeman è il pilastro fondamentale del progetto. Ha un contratto fino al 2021 e sa che c’è un nuovo progetto, un nuovo allenatore. Non ho dubbi. Adesso siamo tutti delusi, ma la novità ci darà coraggio”.