Barcellona, Bartomeu contro la Federazione per il mancato utilizzo del Var su Piqué

Pareggio per 2-2 nel pomeriggio di Liga fra Real Sociedad e Barcellona, blaugrana molto arrabbiati per un episodio capitato nei minuti finali: atterramento su Piqué nell’area avversaria, il Var non è stato applicato per dare un rigore che avrebbe permesso al Barça di giocarsi un’ultima chance dal dischetto per vincere la partita. Il presidente Josep Maria Bartomeu, a proposito di questa situazione, farà protesta ufficiale nei confronti di Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, per chiedere spiegazioni. Secondo quanto spiegato da Cadena SER, le lamentele riguardano soprattutto il fatto che, all’11’ del primo tempo, è stata punita una situazione identica con protagonista in negativo Busquets su Llorente, ed è stato in quel caso deciso per il calcio di rigore per la Real Sociedad. Bartomeu si è detto molto arrabbiato.

