Barcellona, Bartomeu interviene: le ultime sul caso Messi-Abidal

Il Barcellona deve fare i conti con una spaccatura interna che vede contrapposti Eric Abidal e Leo Messi. Il ds blaugrana aveva affermato nei giorni scorsi che, sotto la gestione di Valverde, alcuni giocatori non si sarebbero allenati con impegno. Una dichiarazione che ha infastidito lo spogliatoio, in particolar modo la Pulce. L’argentino, infatti, avrebbe chiesto spiegazioni e nomi dei calciatori finiti nel mirino della critica del dirigente. In queste ore è intervenuto il presidente Josep Maria Bartomeu per trovare una soluzione a questo caso spinoso. Al termine di una riunione, il numero uno del Barcellona ha deciso di confermare Abidal al suo posto, in attesa di chiarirsi del tutto con Messi.