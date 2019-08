Barcellona, Bartomeu: “La sfida è dare continuità ai successi raggiunti. Il mercato…”

Archiviato l’ingaggio del difensore Junior Firpo, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha parlato alla stampa circa la sessione di calciomercato in corso: “Dobbiamo dare continuità ai successi raggiunti, è la nostra sfida: abbiamo uno staff eccezionale e straordinario, col quale aspettiamo a tutti i titoli. Credo che ci siamo rafforzati molto con Griezmann, de Jong, Neto e Wagué; poi saremo sempre guidati da Leo Messi, il giocatore più forte della storia del calcio. Il nostro mercato comunque non si conclude qui, ci sarà ancora qualche aggiunta”. Promette dunque altri botti il numero uno blaugrana, che ha il dovere di migliorare il proprio percorso in Champions League, evitando disfatte come quella di Anfield della scorsa edizione.