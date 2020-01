Barcellona, Bartomeu: “L’esonero di Valverde? La squadra aveva bisogno di una nuova spinta”

Il Barcellona ha deciso di voltare pagina: via Ernesto Valverde, panchina affidata a Quiquie Setién. Una scelta che il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu ha così commentato ai microfoni di Sport.

XAVI – “Un giorno sarà il nostro allenatore, su questo non ho dubbi. Ha grandi qualità e conosce perfettamente il nostro calcio, ma ora qui c’è Setién”.

SETIEN – “Spero e penso che possa fare molto bene. Apporterà delle variazioni, questo è normale, ma abbiano giocatori di grande talento. Con lui avevamo già parlato nei giorni scorsi della possibilità di venire al Barcellona: sapeva di essere nella lista dei papabili, ma non pensava che alla fine sarebbe stato scelto. Credo che con lui ci divertiremo: sono convinto che continueremo a praticare il calcio a cui siamo abituati”.

VALVERDE – “In questi due anni e mezzo Ernesto ha fatto un lavoro magnifico. Lo ringraziamo per i suoi titoli, per il suo modo di essere, per la sua professionalità e, soprattutto, per la sua intelligenza. Ha lasciato molte cose buone, ma la squadra adesso aveva bisogno di una nuova spinta”.

