Barcellona, Bartomeu: “Nessun nuovo rinvio, il Clasico si giocherà”

Nessun ulteriore rinvio per il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, in programma mercoledì 18 dicembre al Camp Nou. A confermarlo il presidente dei blaugrana Josep Maria Bartomeu. Queste le sue parole raccolte da AS.

CLASICO – “Il Clasico mercoledì prossimo si giocherà, non verrà rimandato di nuovo. E’ responsabilità di tutti giocare. Sappiamo che in Catalogna stiamo vivendo un momento complesso, ma questo è compaptibile con lo sport. Il nostro stadio è uno spazio di libera espressione e lo è sempre stato: vogliamo mandare un messaggio di normalità e tranquillità. La partita di mercoledì dovrà essere una festa per tutti, per questo invitiamo i nostri tifosi a venire con la famiglia e gli amici”.

