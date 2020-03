Barcellona, Bartomeu non molla: “Ko con il Real? Il campionato è ancora lungo…”

Un amaro ko, quello che è stato costretto ad incassare il Barcellona nel Clasico con il Real Madrid. I blaugrana, nella serata di ieri, si sono arresi per 2-0 al Santiago Bernabeu, piegati dalle reti di Vinicius e Mariano Diaz. Un successo che ha permesso ai blancos di scavalcare in testa alla classifica proprio i catalani, adesso costretti ad inseguire ad un punto di distanza. Malgrado la battuta di arresto, però, il presidente del Barça Josep Maria Bartomeu non vuole alzare bandiera bianca. Queste le sue brevi battute raccolte da AS all’aeroporto di El Prat dopo il match: “Il campionato continua, la Liga è ancora lunga”.

BARCELLONA, DE JONG DOPO IL CLASICO: “E’ STATA UNA NOTTE DIFFICILE…”