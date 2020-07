Barcellona, Bartomeu: “Vi dico tutto sul futuro di Messi e Neymar”

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha commentato le ultime vicende di calciomercato in entrata e in uscita dei catalani per i microfoni del Mundo Deportivo.

MESSI E NEYMAR

In merito al futuro di Lionel Messi il presidente blaugrana ha affermato: “Messi ha detto molte volte che vuole ritirarsi qui e non ho dubbi sul fatto che rinnoverà“. Il contratto dell’argentino scade il 30 giugno 2021, e malgrado le insistenti voci di mercato lo diano in contatto con l’Inter, dalla Spagna sono sicuri della sua permanenza.

CAPITOLO NEYMAR – “E’ il momento di prendere delle decisioni e i giocatori, se non rientrano nello scambio con altri calciatori, è molto difficile che possano arrivare“. Le difficoltà economiche scaturite dalla crisi post-lockdown hanno colpito anche le casse del Barcellona, che per ammissione del proprio presidente non può permettersi spese eccessivamente onerose.