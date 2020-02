Barcellona, Braithwaite fa discutere: clausola rescissoria più alta di Rakitic e Suarez

Martin Braithwaite è diventato un nuovo calciatore del Barcellona. Nelle scorse ore l’ufficialità del passaggio ai bluagrana dal Leganes, oggi il primo allenamento ufficiale. Ma a far discutere non è tanto il suo approdo in casa catalana, quanto la clausola rescissoria sul suo contratto.

Come riporta AS, infatti, il neo arrivato è stato blindato con una clausola da 300 milioni. Un importo, secondo quanto afferma il periodico spagnolo, maggiore rispetto a quello stabilito per Ivan Rakitic (125 milioni), Ansu Fati (170), ter Stegen (180) e Luis Suarez (200), e uguale a quello di Arturo Vidal. Cifra quindi che fa molto discutere. A guidare la speciale classifica delle clausole resta Antoine Griezmann, con 800 milioni, 100 in più di quella prevista per Lionel Messi.