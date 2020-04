Barcellona, Braithwaite: “Qui per vincere, non sono solamente di passaggio”

Martin Braithwaite, al Barcellona, non vuole essere solamente di passaggio. L’attaccante, arrivato ai blaugrana a febbraio dal Leganes, vuole rendersi protagonista nel prestigioso club spagnolo. Queste le sue parole nel corso di un’intervista a ESPN.

BARCELLONA – “Sono sicuro che rimarrò qui per più di quattro anni e mezzo (la durata del suo attuale contratto con il Barcellona, ndr), è questo che vedo nella mia testa. In questo momento voglio solamente giocare, divertirmi e vincere titoli con questa maglia: sono qui per questo. Qua hanno giocato calciatori leggendari e per me è un onore poter dire di aver giocato in una delle migliori formazioni del Barça della storia. Sono entusiasta”.

TRATTATIVA – “Ho tenuto tutto nascosto fino all’ultimo, ero eccitato, ma sapevo che se lo avrei detto la gente ne avrebbe parlato ogni giorno. Il Leganes mi ha trattato davvero bene, anche quando ho scelto di andarmene: mi hanno capito perfettamente. Mi hanno detto che era un’opportunità unica e che dovevo approfittarne”.

