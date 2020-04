Barcellona, Braithwaite stacanovista: “Allenamenti? Faccio il triplo di quello che mi chiede il club…”

Martin Braithwaite non vuole farsi trovare impreparato nell’eventualità che la Liga, attualmente sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus, riprenda. L’attaccante del Barcellona, nel corso di un’intervista alla televisione danese DR, ha infatti rivelato di seguire un programma di allenamento ben più impegnativo di quello richiesto dal club. Queste le sue parole raccolte da Marca.

STACANOVISTA – “Il programma che mi ha mandato il Barcellona costituisce solamente un terzo del mio allenamento. Ho aggiunto molti più esercizi, dedicandomi a velocità e resistenza. Mi alleno molto più nel dettaglio rispetto a prima. Essere ai blaugrana è una grande opportunità, mi vedo come uno dei migliori marcatori della squadra e del campionato. Questa pausa la vedo come un vantaggio: so che non c’è nessuno che sta lavorando come me. Alla ripresa sarò pronto mentalmente e fisicamente”.

