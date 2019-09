Barcellona, brutta sorpresa per Umtiti: casa svaligiata mentre è allo stadio

Non è un momento semplice per Samuel Umtiti. Il difensore francese è alle prese con alcuni acciacchi fisici che stanno limitando il suo rendimento. Come se non bastassero i guai sul campo, il giocatore si è trovato una brutta sorpresa extracalcistica: al ritorno dalla gara del Camp Nou tra il suo Barcellona ed il Valencia, Umtiti si è trovato la casa svaligiata da alcuni ladri. Non è il primo giocatore del Barça a vivere una simile esperienza, dato che è toccato anche a Jordi Alba ed Arthur. Lo riporta il quotidiano Sport.