Barcellona, Busquets prende posizione: “Rakitic? C’è concorrenza. Decide Valverde…”

Il futuro di Ivan Rakitic tiene banco in casa Barcellona e anche i compagni di squadra vengono coinvolti. Il croato è ai margini del progetto blaugrana e delle gerarchie del tecnico Ernesto Valverde. Intervenuto ai microfoni dei media catalani, come riportano anche i principali siti spagnoli, Sergio Busquets, perno del centrocampo, ha detto la sua sul fututo del compagno.

CONCORRENZA – “Rakitic? Non so quale potrà essere il suo futuro. Non posso sapere cosa accadrà. Quello che so è che decide il mister chi far giocare e chi no e che al Barcellona c’è sempre tanta concorrenza”, ha detto Busquets. Poi su Messi, reduce dall’ennesima tripletta in Liga: “Non resta che godercelo perché è straordinario”.