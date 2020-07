Barcellona, Busquets si arrende: “Liga? Ora è difficile. Il Real Madrid non perde un colpo”

Sergio Busquets si arrende, o quasi. Il centrocampista del Barcellona ha parlato ai microfoni di Movistar a seguito del pareggio per 2-2 tra i blaugrana e l’Atletico Madrid che potrebbe aver messo la parola fine ai sogni di vittoria in campionato del club catalano. Il Real Madrid, in campo questa sera, potrebbe scappar via a +4 in classifica. Punti che difficilmente potranno essere recuperati visto il momento davvero opposto delle due rivali.

“Adesso lottare per il titolo è davvero complicato”, ha commentato Busquets amaro. “Se perdi due punti ogni due partite diventa davvero difficile. Noi comunque continueremo a lottare fino alla fine. Sappiamo che è difficile ma ci proveremo”. E sull’Altetico Madrid e la partita: “Loro sono un avversario difficile. Abbiamo dominato e creato occasioni ma i due rigori ci hanno penalizzato, è stato un vero peccato. Ogni volta che interviene la Var si spera sia a proprio favore ma questa volta no”. Infine un pensiero sulla lotta alla conquista della Liga: “ Eravamo leader in classifica, in una situazione perfetta prima della pausa. Al ritorno è stato davvero difficile. Alcune partite abbiamo giocato bene, altre no. Perdere altri punti significa essere più lontani dall’obiettivo che è quello di vincere il titolo. Il Real Madrid purtroppo non perde un colpo e per noi sarà davvero dura”, ha concluso il centrocampista spagnolo.