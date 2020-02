Barcellona, calvario Jordi Alba: infortunio e lacrime in panchina

Venti minuti di gioco, poi Jordi Alba, terzino sinistro del Barcellona, ha dovuto arrendersi all’ennesimo infortunio della sua stagione. Lo spagnolo ha lasciato il campo al 20′ della partita della Liga contro il Getafe per un problema all’adduttore destro che molto probabilmente lo terrà fuori dal campo per diverso tempo.

Il giocatore è parso fin da subito visibilmente sofferente rialzatosi a fatica e coprendosi il volto con le mani. Portato prima in panchina e poi negli spogliatoi, lo spagnolo non ha saputo trattenere le lascrime per la tanta sfortuna. Per Jordi Alba si tratta del terzo infortunio stagionale: il primo ad inizio stagione in Champions contro il Borussia Dortmund, poi il 6 novembre contro la Slavia Praga, sempre in coppa. Ed adesso questo, che con ogni probabilità gli farà saltare il doppio confronto col Napoli.