Barcellona, chiesto il taglio degli stipendi: polemiche e spogliatoio diviso

Il Coronavirus colpisce duramente non solo la sanità, ma anche l’economia. Non sono esenti da problemi finanziari anche le casse dei club calcistici. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona avrebbe chiesto ai propri tesserati di ridurre l’ingaggio per dare respiro alle finanze, prive peraltro degli incassi delle partite. Tuttavia la richiesta del club non avrebbe trovato particolare entusiasmo da parte dell’intero spogliatoio. Infatti una parte dei giocatori avrebbe fatto capire di non volersi tagliare lo stipendio, criticando apertamente la gestione della società e alcuni investimenti. Dunque si potrebbe profilare un vero e proprio braccio di ferro tra dirigenza e un gruppo della rosa.