Barcellona, club pronto a liberare Messi subito ma a una condizione

Il Barcellona avrebbe posto una condizione a Lionel Messi per liberarsi subito e gratuitamente del contratto che lo lega fino al 2021 con il sodalizio catalano. Se la ‘Pulce’ vuole lasciare il Barça – riporta ESPN – deve saltare la prossima stagione rinunciando allo stipendio. Allo stesso tempo, Messi non dovrebbe firmare un contratto con il nuovo club fino alla scadenza del suo attuale accordo con il Barcellona, ​​valido fino all’estate del 2021. Il Barcellona, a sua volta, spera che Lionel Messi cambi idea e si unisca alla squadra che si è già radunata. Se salterà dagli 11 ai 30 giorni di ritiro, Messi subirà una multa pari al 25% del suo stipendio. L’argentino non ha effettuato il test per il Covid 19, ma aveva fatto sapere di non essere disposto ad aggregarsi con la squadra di mister Koeman.