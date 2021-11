Barcellona, Dani Alves esagerato: si presenta in infradito

Dani Alves si è presentato in maniera originale ai tifosi del Barcellona

Il grande giorno è arrivato: il Barcellona può presentare il suo nuovo acquisto Dani Alves. Più che un innesto, per la verità, si tratta di un ritorno, dato che l'esterno difensivo ha già giocato con i blaugrana dal 2008 al 2016, contribuendo in maniera importante ai successi del ciclo di Pep Guardiola e dei successori Tito Vilanova e Luis Enrique. Poi il passaggio alla Juventus e al Paris Saint-Germain prima dell'esperienza in Brasile. Ora, da svincolato, il giocatore è tornato dove ha già vinto tutto, dalla Liga alla Champions League. Per la presentazione, però, Dani Alves ha optato per un abbigliamento quantomeno originale: infatti il brasiliano calzava delle infradito. Una scelta bizzarra tenendo conto della stagione invernale. Il Barcellona ha notato il dettaglio, scherzandoci su via Twitter: "Certe abitudini non cambiano mai". Un riferimento anche a un altro dettaglio: anche nel 2008, alla sua prima presentazione indossava un paio di ciabatte.