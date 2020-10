Barcellona, De Jong e i consigli di Koeman: “Meno pasti al ristorante…”

Il Barcellona si lecca le ferite dopo la debacle nel Clasico contro il Real Madrid. C’è ancora molto da fare per i blaugrana se vogliono sperare di contrastare i Blancos e l’Atletico Madrid nella lotta per la vittoria della Liga. Se non altro, la squadra sembra comunque seguire il tecnico Ronald Koeman. L’olandese ha lasciato il segno con indicazioni precise, come ha rivelato Frenkie De Jong.

CONSIGLI

L’ex centrocampista dell’Ajax, alla sua seconda stagione con il Barcellona, ha raccontato al sito dell’Uefa alcuni particolari: “Koeman mi ha parlato molto bene sia della squadra che della città. Mi ha detto solo cose positive, ma anche che dovevo stare attento: non dovevo andare troppo al ristorante, perché a Barcellona si vive bene e a volte sembra di stare in vacanza tutto l’anno. In fin dei conti, però, conta soprattutto il calcio. In generale comunichiamo molto bene. Mi dice chiaramente quello che vuole dal mio ruolo, ma credo che sia tutto chiaro. Quando parla lo si ascolta perché è autorevole e conosce molto bene il calcio, essendo stato un grande giocatore. Se cerca di insegnare qualcosa, va ascoltato”.