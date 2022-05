Barcellona, De Jong: “Frustrante non competere per la Liga ma l’anno prossimo…”

Parla il centrocampista blaugrana

Come riporta Mundo Deportivo, De Jong ha detto: "Rapporto con il mister? Il dialogo con Xavi è stato molto buono. Sono fiducioso in me stesso e l’allenatore dice che lo è anche lui di me. Quindi tutti sono felici. La pressione fa sempre bene a un giocatore per tirare fuori il meglio di sé, non è mai eccessiva". In ottica Liga poi: "Certo, quest'anno l'obiettivo era di entrare in Champions e ora siamo secondi, ma siamo mancati in alcune fasi del campionato e non siamo stati in grado di lottare per la Liga. Questo è frustrante ma l'anno prossimo proveremo a combattere per vincere".