Barcellona, de Jong: “Voglio essere titolare nella maggior parte delle partite”

In una lunga intervista al canale televisivo ufficiale del Barcellona, il nuovo centrocampista Frenkie de Jong ha snocciolato vari temi collegati alla sua nuova esperienza in Spagna: “Ci sarà molta concorrenza nel mio ruolo, ma voglio essere titolare nella maggior parte delle partite della stagione: credo che lo vogliano tutti i giocatori della squadra, ed io non sono diverso da loro. Lavorerò duro in allenamento per meritarmi le chance”. E ancora: “È la squadra dove ho sempre desiderato essere, per questo ho fatto questa scelta. Si ricerca un calcio propositivo e spettacolare, la gente viene allo stadio per vedere questo. Ci sono tanti giocatori che hanno vinto tanto e voglio vincere con loro, è un grande orgoglio essere qui”.

ALTRO – Sul calci olandese contrapposto a quello catalano: “Le filosofie di calcio di Barcellona e Ajax sono molto simili, naturalmente Cruyff è stato determinante per questo. In entrambe le piazze c’è molta pressione, quest’anno col Barça cercheremo di vincere la Champions League, una squadra come la nostra vuole vincere tutti i titoli a disposizione”. Sui paragoni con Xavi, Busquets e Iniesta: “Il club ha avuto grandi centrocampisti in tutta la sua storia, non mi sento di confrontarmi con loro. Storicamente si ha un grande possesso palla e non faticherò ad adattarmi”.